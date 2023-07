Diocesi: Lamezia Terme, completati i lavori di restauro della cappella dell’ex Seminario vescovile

Sono stati completati i lavori di risanamento e restauro della cappella dell’ex Seminario vescovile che, da quando l’immobile non è più sede di seminaristi, non è stata utilizzata per funzioni religiose nella diocesi di Lamezia Terme.

L’intervento, effettuato grazie ai finanziamenti dell’8xmille, è stato mirato al recupero ed alla rifunzionalizzazione della cappella, in considerazione di una rivitalizzazione generale dell’immobile, che è già sede dell’Archivio, della Biblioteca e del Museo diocesani, rendendola accessibile da tutti i piani del fabbricato che, pur essendo provvisto di ascensore, non garantisce l’accessibilità alle persone con diminuite capacità motorie in quanto il suo accesso al piano terra è possibile solo attraverso sei gradini. Questi alcuni interventi che hanno riguardato la cappella: sostituzione delle pavimentazioni, nell’aula e sul presbiterio con l’intento di uniformare il materiale e le tonalità, prima di colori diversi tra presbiterio ed aula ed anche nella stessa aula; messa a norma dell’impianto elettrico e sostituzione dei vecchi apparecchi illuminanti con nuovi elementi a tecnologia led; raschiatura delle vecchie pitturazioni e della verniciatura acrilica dello zoccolo; messa a norma dell’ingresso all’ascensore per il raggiungimento della cappella; restauro della volta in cannucciata; rifacimento della pitturazione interna; restauro delle porte e degli infissi; pulizia completa delle parti lignee, con spazzolatura, raschiatura del legno degradato, aspirazione di tutti i residui di deposito, polvere e sporco; trattamento delle centine, dei tambocci e del cannucciato che, in alcune parti, è stato sostituito con un nuovo cannucciato.