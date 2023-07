Spagna: Madrid, sabato 8 luglio con una messa all’Almudena inizia il ministero episcopale dell’arcivescovo Cobo

Chise in Europa

La cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, a Madrid, accoglierà sabato 8 luglio, alle 11, la solenne celebrazione eucaristica di inizio del ministero episcopale di mons. José Cobo come arcivescovo di Madrid. La messa, che sarà trasmessa da Trece Televisión, potrà essere seguita in diretta attraverso il canale YouTube dell’arcidiocesi e attraverso le frequenze 999Am de Cope, con i commenti di José Luis Saccristán e Mario Alcudia.

La località di Aoslos, uno dei paesi più piccoli del territorio diocesano di Madrid, che si trova nella Sierra Norte, accoglierà domenica 9 luglio la prima messa di mons. Cobo come arcivescovo titolare di Madrid.