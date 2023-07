Turismo religioso: Cagliari, il 6 luglio si presenta “Noi camminiamo in Sardegna”

Giovedì 6 luglio, alle 10.30, nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (via Sanjust 13, Cagliari), verrà presentato il programma della seconda edizione dell’evento “Noi camminiamo in Sardegna” che si terrà dal 2 al 7 ottobre 2023.

La manifestazione rappresenta per la Regione Sardegna e per la Conferenza episcopale sarda una tappa fondamentale per la riscoperta e la valorizzazione delle “Vie cristiane e identitarie percorse nei tempi dai pellegrini”, che giunge alla sua fase determinante con la presentazione di un’offerta strutturata e fruibile di turismo lento e sostenibile, con particolare riferimento ai Cammini, alle destinazioni di pellegrinaggio e agli itinerari spirituali. L’edizione 2023 di “Noi camminiamo in Sardegna” è importante per testare la “Destinazione Sardegna” come terra di cammini e pellegrinaggi da promuovere in un ambito nazionale e internazionale.