Società: Fondazione Soleterre, giovedì si presenta una ricerca su percezione salute mentale e difficoltà all’accesso al supporto psicologico

Alla luce dei dati dell’indagine condotta da Fondazione Soleterre e Emg Different su “La percezione della salute mentale degli italiani e le difficoltà all’accesso al supporto psicologico”, Fondazione Soleterre presenta la nuova iniziativa che consiste in una rete nazionale di psicologi e psicoterapeuti per offrire sostegno psicologico su tutto il territorio italiano a prezzo calmierato. Durante la conferenza verranno esposti i risultati della ricerca e sarà presentata la campagna “Fai del bene a te stesso e a chi ne ha bisogno” che ha come testimonial d’eccezione Ricky Tognazzi.

Interverranno Rachele Scarpa, Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soleterre, Fabrizio Masia, amministratore delegato di Emg Different.