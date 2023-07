Commissione Ue: Erasmus+, budget record di 402 milioni. “Offerta formativa unica, transnazionale e innovativa”

Con un budget record di 402,2 milioni di euro del programma Erasmus+ 2023, la Commissione europea sostiene la cooperazione tra Università europee. Con i risultati del bando 2023 annunciati oggi, con il coinvolgimento di altri sette network di Università Ue, il programma Erasmus+ coinvolge 50 collaborazioni tra 430 istituti di istruzione superiore in 35 Paesi. Ogni network di università europee riceverà un budget fino a 14,4 milioni di euro per quattro anni. Lo annuncia oggi la Commissione europea. Le cooperazioni tra più istituti e Università sono presenti in tutti gli Stati membri, più Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia e Turchia. Gli studenti possono beneficiare di “un’offerta formativa unica, transnazionale e innovativa” e ottenere “una laurea combinando gli studi in diversi Paesi europei”. Questo “contribuisce alla competitività internazionale degli istituti di istruzione superiore in Europa”. Inoltre, collaborando con 1.700 partner associati tra Ong, imprese, autorità locali e regionali, i 50 network di Università europee contribuiscono all’innovazione nelle regioni europee.