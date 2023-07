Germania: Assia Occidentale, atto vandalico, gravi danni all’antica chiesa di San Giacomo

Si è verificato a Rüdesheim am Rhein il più grave caso di vandalismo in una chiesa cattolica degli ultimi anni: ignoti vandali hanno fatto irruzione nella chiesa di San Giacomo, nel centro di Weinstadt, durante la notte tra sabato 1° luglio e domenica 2, causando gravi danni. San Giacomo fu costruita nel 1400 inglobando una chiesa precedente del XII secolo. I danni ammontano a oltre 40mila euro. Come è stato riferito nella serata di domenica dal comando generale della polizia dell’Assia occidentale, “tra le 19.30 e le 6.45 gli autori hanno prima tentato di entrare nella chiesa attraverso una “antica finestra di vetro al piombo”, danneggiandola in maniera forse irrecuperabile. Non essendo riusciti ad entrare in questo modo, i vandali hanno forzato una porta del retro della chiesa, svellendone i cardini e sfondandola. Secondo la polizia, gli autori hanno sfondato porte e armadi nelle stanze della chiesa e nella sagrestia, saccheggiandole. Hanno quindi indirizzato la loro furia verso l’artistico portone d’ingresso prima di danneggiare l’altare e dedicarsi alla distruzione del loggione, causando danni all’organo della chiesa. Una prima stima dei danni ammonta appunto a 40mila euro, senza contare che non si è ancora potuto fare un inventario completo per saper se siano stati portati via arredi sacri o oggetti preziosi.

La chiesa di San Giacomo, vecchia di 7 secoli, subì gravi danni durante la seconda guerra mondiale: a causa di un bombardamento la chiesa bruciò e andò perduto un importante archivio storico. La chiesa fu riconsacrata nel 1956, dopo esser stata ricostruita annettendo le parti antiche che si salvarono. Oggi San Giacomo è una chiesa filiale della parrocchia della Santa Croce di Rheingau a Geisenheim: ma per la sua storia e il ruolo sociale che ha sempre svolto nel territorio, rimane una chiesa molto amata dai fedeli di tutte le confessioni.