Diocesi: Senigallia, visite guidate gratuite all’esposizione omaggio a Perugino

Dopo il successo di visitatori che ha caratterizzato la prima settimana di apertura di “Omaggio a Perugino”, il grande evento espositivo che contraddistingue la Pinacoteca diocesana di Senigallia per la stagione 2023, prende avvio con luglio il ricco calendario di appuntamenti che corona l’esposizione.

Da martedì 4 luglio e, a seguire, tutti i martedì e giovedì di luglio e agosto sarà infatti possibile partecipare all’iniziativa: “Un maestro del Rinascimento: Perugino nelle meraviglie della Pinacoteca”. Si tratta di visite guidate in cui, accanto ai tesori di storia e arte della galleria, sarà possibile ammirare con particolare attenzione le opere che compongono l’omaggio a Perugino che la città di Senigallia, con la regione Marche, tributa ad uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano correndo il quinto centenario dalla morte. La partecipazione alle visite guidate, con inizio alle 21.30, è gratuita, e darà occasione per vivere un itinerario nell’arte legato a quel Misericordiae Vultus che caratterizza l’esposizione di Senigallia, con preziose opere provenienti da importanti prestiti come dalla Galleria Nazionale delle Marche al Palazzo Ducale di Urbino. Al centro dell’attenzione il lavoro che Pietro Vannucci realizzò per la Pala di Senigallia, dove la tavola – oggi conservata alla Pinacoteca diocesana – è senz’altro espressione della illuminata stagione della città misena nella signoria roveresca, che vede giungere per il convento delle Grazie la grande opera, insieme ad altre di immortali esponenti di quel Quattrocento così creativo e innovativo. Ad ingresso gratuito, “Omaggio a Perugino” sarà aperta dal martedì alla domenica, con orario 21-24.