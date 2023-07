Diocesi: Genova, ad agosto due Campi famiglia a Pratorotondo di Acceglio (Cn)

La diocesi di Genova organizza due campi Famiglia a Pratorotondo di Acceglio, in provincia di Cuneo, che si terranno nelle ultime due settimane di agosto: la prima settimana, dal 12 al 19, la seconda settimana dal 19 al 26. Come spiegano gli organizzatori, i campi sono pensati per tutte le famiglie, anche con figli di ogni età (“dalle pance in su”), e sono invitate a partecipare anche “le famiglie ferite in quanto tutti devono sentirsi ben accetti e un dono per gli altri”. Per i responsabili della pastorale familiare genovese, “la bellezza di questi campi sta proprio nel mescolare persone di varie realtà e parrocchie, portando ricchezza di scambio che poi avrà un ritorno positivo per le famiglie che partecipano e anche per le comunità di appartenenza”. Durante la settimana si alterneranno alcune giornate di gita con altre in cui si rimane nella casa trascorrendo la giornata affrontando un tema di riflessione. Una parte del tempo verrà dedicata al gioco con i bambini ed ai servizi perché “come in una grande famiglia tutti insieme si collabora”. Ogni giorno, poi, compatibilmente con la presenza di un sacerdote, sarà data la possibilità di partecipare alla messa. Sarà un modo per vivere la chiesa come “famiglia di famiglie”. “La cosa bella – aggiungono – è proprio quella che si crea, come in una famiglia, un legame dove i ragazzi grandi aiutano gli adulti tenendo i bambini, anche se poi ogni campo è diverso dall’altro, perché si adatta alle persone che vi partecipano”. Per info ed eventuali prenotazioni: www.pastoralefamiliaregenova.org.