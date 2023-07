Diocesi: Milano, i giovani di Lentate sul Seveso hanno coltivato girasoli per sostenere il viaggio alla Gmg di Lisbona

(Foto chiesadimilano.it)

“Se è vero che il percorso verso la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona ha stimolato la creatività dei giovani ambrosiani, forse tra le proposte più curiose si annovera il ‘campo di girasoli’ ideato dal gruppo giovani dell’Unità di pastorale giovanile di Lentate sul Seveso e Barlassina”. Lentate sul Seveso è un comune della provincia di Monza e Brianza, in diocesi di Milano. Già dal settembre scorso, animati dal desiderio di pensare iniziative di autofinanziamento, hanno scelto di “creare qualcosa che possa essere occasione di bellezza per tutta la comunità”. Dell’iniziativa riferisce il portale della diocesi di Milano. “È nato così il campo you-pick di girasoli (con 10mila girasoli in totale), dove chiunque può entrare, raccogliere fiori a fronte di una piccola offerta e godere della natura”.

L’idea del “girasole” si collega a Lisbona e al Portogallo, “dove sono presenti diverse regioni con campi”, spiegano gli organizzatori. Non sono mancate le difficoltà nella realizzazione, “ma anche tante sorprese (grazie anche alla disponibilità di diversi agricoltori della zona, come Ercole Agostoni che ha messo a disposizione 6 pertiche di terreno e i semi di girasoli, e Daniele Barcella che ha arato e seminato gratuitamente) e il progetto (con il patrocinio del Comune di Barlassina e di Lentate sul Seveso) ha preso forma. I fiori sono stati seminati una settimana prima di Pasqua e, da quando hanno iniziato a spuntare verso fine aprile, “ogni giorno, a gruppetti, i giovani si sono recati al campo per controllarne la crescita e per strappare le erbacce che li avrebbero soffocati, mantenendo i vialetti percorribili. Così, insieme all’entusiasmo, hanno visto crescere le piantine, dapprima piccole, poi sempre più alte, svettare e fiorire volgendosi al sole”.

Sabato 1 luglio ha avuto luogo l’apertura. Da ieri, domenica 2 luglio, il campo rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 21. Sono inoltre fioriti altri eventi, coinvolgendo alcune associazioni: sabato 8 luglio, alle 19, un momento di aperitivo alternativo – tra poesia, arte e musica – in collaborazione con gli Amici dell’Arte e la professoressa Stefania Brambilla; domenica 9 luglio, alle 15, laboratori creativi per bambini; lunedì 17 luglio, alle 19, un’ora di yoga in collaborazione con la palestra Three of Life di Deborah Pangallo.