Diocesi: Gaeta, a Itri domenica un convegno sulla “Pacem in terris”

Si svolgerà domenica 9 luglio, dalle ore 18,30 in poi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri, nella diocesi di Gaeta, un convegno sull’enciclica “Pacem in terris” di Giovanni XXIII, oggi santo.

“Il convegno, alla sua XXIII edizione, quest’anno – afferma padre Antonio Rungi, responsabile delle comunicazioni del santuario della Civita in Itri – avrà come padri ispiratori due giganti della cultura mondiale e del magistero ecclesiale: Dante Alighieri e San Giovanni XXIII”. Il titolo scelto dagli organizzatori è “A riveder le stelle, Pacem in terris”. “Tale slogan vuol mettere in risalto – precisa padre Rungi- le fatiche dantesche per risalire alla luce e parimenti la storica ricorrenza dei 60 anni dalla pubblicazione della più nota enciclica di Papa Roncalli”. Per l’occasione interverranno due testimoni lo scrittore Marco Roncalli, pronipote e biografo di Giovanni XXIII, e padre Alessandro Zanotelli, missionario comboniano. Il convegno farà da apripista alle festività patronali, in onore della Madonna della Civita. Le conclusioni del convegno saranno tratte da mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta. Modererà i lavori Orazio La Rocca, vaticanista di Repubblica.

“Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia e nel pieno di una guerra tra Russia ed Ucraina – sottolinea padre Rungi- un altro segno di ritorno alla normalità è la ripresa del convegno culturale, organizzato dall’Associazione di volontariato Maria Santissima della Civita, che cura anche la manifestazione della tradizionale ostensione del quadro della Madonna in piazza Incoronazione. Come dire, un insieme di affinità elettive ad onore e gloria della Madonna della Civita, patrona di Itri e della diocesi di Gaeta”.