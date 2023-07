Bibbia: a Siracusa studiosi da tutto il mondo per l’Annual Conference dell’European Association of Biblical Studies

Studiosi della Bibbia di tutta Europa, docenti e ricercatori si ritroveranno dal 10 al 15 luglio a Siracusa per l’Annual Conference dell’European Association of Biblical Studies. Previsti quasi 500 relatori in presenza e circa 60 online. Dopo Berlino (2017), Helsinki (2018), Varsavia (2019), Wuppertal (2021) e Tolosa (2022), ad ospitare l’edizione 2023 sarà in Sicilia. Gli organizzatori sono don Dionisio Candido, docente di Esegesi Biblica a Siracusa e presso la Facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Salisburgo (Austria) e Danilo Verde, ricercatore di Ebraico biblico presso la Facoltà di Teologia cattolica di Lovanio (Belgio), coadiuvati da Mariangela Maresca, segretaria e docente di Metodologia dello studio presso lo stesso Issr San Metodio. I lavori si apriranno nel pomeriggio del 10 luglio con la sessione inaugurale nella cattedrale di Siracusa. I tre giorni successivi vedranno circa 220 sessioni di studio, distribuite in 20 aule in 4 sedi della storica isola di Ortigia: l’Issr San Metodio, il seminario arcivescovile, il teatro comunale e l’accademia dell’Inda. Nel weekend saranno proposte visite guidate in città e in alcune località della Sicilia orientale. “Si tratta di un appuntamento accademico di alto profilo – dichiarano gli organizzatori – in cui gli studiosi della Bibbia hanno si incontrano per far conoscere le loro ricerche scientifiche; ma è anche un evento unico, in cui questi studiosi possono apprezzare vari aspetti della cultura del territorio ospitante in un clima di fraternità”.