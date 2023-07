Ue: Spagna assume la presidenza semestrale. Michel al premier Sanchez, primo obiettivo avvicinare i cittadini all’Europa

(Foto Consiglio europeo)

“Sono estremamente fiducioso perché so che questa presidenza è molto ben preparata”. Lo ha affermato ieri Charles Michel incontrando Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, che da luglio a fine dicembre terrà la presidenza di turno del Consiglio europeo. “La sua visita a Kiev invia un forte segnale di sostegno al popolo ucraino. Sostegno ai nostri valori comuni, perché oggi l’Ucraina è in prima linea nella battaglia per i nostri principi e valori europei. Il nostro dovere è sostenere il popolo ucraino il più possibile e per tutto il tempo necessario”.

L’Unione europea, ha detto Michel, “ha recentemente affrontato alcune delle sue maggiori sfide: la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica. La Spagna è stata in prima linea nell’affrontare tutti questi test: costruttiva, focalizzata sulle soluzioni e disposta a forgiare potenti compromessi. Quindi non è un caso che il vostro slogan sia ‘Europa, più vicina’. Avvicinare l’Ue ai suoi cittadini dovrebbe essere l’obiettivo di tutti noi negli Stati membri e nelle istituzioni dell’Ue”.

Il presidente del Consiglio europeo ha specificato: “Le priorità della sua presidenza sono estremamente chiare e sono pienamente in linea con ciò che conta per i cittadini europei in tutto il nostro continente: reindustrializzare l’Europa, rendere più verdi le nostre società, garantire l’equità sociale ed economica e rafforzare la nostra unità europea. E queste priorità figureranno anche nella nuova agenda strategica dell’Ue per i prossimi cinque anni”.

Tra poche settimane “l’Unione europea terrà, come lei ha ricordato, il suo primo vertice in otto anni con l’America latina e i Caraibi. Questa è una grande opportunità per ridare energia alle relazioni tra i nostri continenti in aree come la transizione verde, il commercio e la cooperazione economica. Attendiamo inoltre con impazienza il terzo incontro della comunità politica europea a Granada in ottobre. Lo prepareremo molto bene perché questi sono momenti importanti per la nostra unione”.