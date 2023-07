Giovani: Azione cattolica Basilicata, domani ai laghi di Monticchio il Percorso Frassati

Il 4 luglio si celebra la memoria liturgica del beato Pier Giorgio Frassati, giovane di Ac, giovane delle 8 beatitudini. “Egli ci ricorda che l’amore profondo per Cristo muove verso l’alto, non in un cammino solitario, improvvisato, occasionale, ma comunitario, costante, perseverante con i fratelli, nel rispetto dei diversi passi di ciascuno, la sua esistenza ci ricorda che, nel cammino di fede, così come in un sentiero di montagna, si incontrano le stesse difficoltà, fatiche, pesantezze, gioie, si coltivano le relazioni con i compagni di viaggio , si prende il passo degli ultimi, si arriva sulla vetta. Guardando a lui e con questi sentimenti ogni anno i giovani di Ac della Basilicata si ritrovano in una delle diverse diocesi della regione per il consueto Percorso Frassati”, si legge sul sito della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. Quest’anno “sarà la nostra Chiesa locale il 4 luglio a Monticchio ad accogliere tutti i giovani lucani di Ac per vivere insieme questa bella ed arricchente esperienza”. Il raduno sarà domani pomeriggio, alle 17, presso l’abbazia di Sant’Ippolito, alle 18,30 arrivo e santa messa, alle 20 un momento di festa.