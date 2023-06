Commissione Ue: bandi “Marie Curie”, sostegno a mille ricercatori per studi su intelligenza artificiale, lotta al cancro, transizione verde e digitale

Con 95 milioni di euro, il bando per il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali (Cofund) per le “Azioni Marie Skłodowska-Curie” (Msca) sosterrà 16 programmi di formazione per i dottorati e 14 programmi di borse post-dottorato. I progetti selezionati promuoveranno la formazione e la carriera di oltre mille scienziati sui temi dell’intelligenza artificiale e la scienza dei dati, la ricerca sul cancro, le sfide della transizione verde e digitale e il cambiamento climatico. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. Cofund offre ai programmi selezionati l’opportunità di sviluppare ulteriormente lo scambio di talenti e innovazione in Europa. In particolare, le organizzazioni ricevono finanziamenti per sviluppare programmi di formazione con una componente regionale, nazionale e internazionale, per “attirare talenti internazionali e aumentare la propria capacità di ricerca e innovazione”. In questo modo, i ricercatori selezionati beneficeranno di elevati standard di formazione e ricerca, mobilità e cooperazione internazionale, intersettoriale e transfrontaliera.