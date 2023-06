Papa Francesco: fa salire cinque bambini sulla papamobile e beve il mate

Anche nell’ultima udienza generale prima della consueta pausa estiva il Papa ha rispettato quello che ormai si potrebbe definire il “rito” di far salire sulla jeep bianca scoperta dei bambini. Oggi erano cinque, che si sono goduti il giro della piazza delimitata dal colonnato del Bernini e gremita di fedeli, accalcati soprattutto nei pressi delle transenne per le tradizionali foto e selfie. Protagonisti, come sempre, lungo il percorso della papamobile i bambini, che Francesco ha baciato e accarezzato grazie all’aiuto dei solerti uomini della Gendarmeria vaticana. Non è mancata una sosta per bere il mate, offertogli lungo il percorso da alcuni fedeli e che il Papa ha sorseggiato di buon grado, facendo un cenno divertito con la mano destra come a dire che forse la bevanda tradizionale argentina scottava un pò troppo. Tra i doni ricevuti anche un mazzo di rose rosa a gambo lungo. Al termine del tragitto sulla jeep bianca, Francesco si è congedato dai suoi piccoli ospiti e poi ha compiuto l’ultimo tratto del percorso, dirigendosi alla sua postazione al centro del sagrato con il bastone.