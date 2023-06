Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, domani in cattedrale si festeggia il 30° anniversario di ordinazione sacerdotale del vescovo Stefano Rega

Nella solennità dei SS. Pietro e Paolo, che si celebrerà domani, giovedì 29 giugno, la comunità diocesana di San Marco Argentano-Scalea si ritroverà per festeggiare il 30° anniversario di ordinazione sacerdotale del vescovo Stefano Rega. Lo farà con la celebrazione eucaristica che lo stesso presule presiederà alle 18 presso la cattedrale di San Marco Argentano, durante la quale verranno conferiti i ministeri del lettorato e dell’accolitato. Il lettorato a Giovanni Greco e Giuseppe Giovanni Mazza, entrambi provenienti dalla parrocchia di S. Maria della Grotta a Praia a Mare mentre l’accolitato a Mattia De Marco, appartenente alla parrocchia di Beata Vergine Maria del Monte Carmelo in Grisolia Scalo, e a Giuseppe Emanuele Lagatta, proveniente dalla parrocchia di S. Maria della Grotta di Praia a Mare. Giovanni Greco, Giuseppe Giovanni Mazza, Mattia De Marco e Giuseppe Emanuele Lagatta sono i seminaristi della diocesi che si preparano al sacerdozio e in “un prossimo futuro offriranno con generosità la loro vita nel servire il Signore e i fratelli attraverso il loro prezioso ministero per la comunità”. Infine, Francesco Saverio Nudi, appartenente alla parrocchia di Immacolata Concezione a Fagnano Castello, riceverà l’accolitato, per continuare a “servire con dedizione e impegno la comunità parrocchiale”.

La celebrazione, spiega la diocesi, sarà “un momento di gioia e ringraziamento per la comunità diocesana di San Marco Argentano-Scalea che si unisce al suo vescovo mons. Stefano Rega per celebrare questo significativo traguardo nella vita del suo pastore”.