Austria: aumenta la povertà. Mons. Landau (Caritas), “drammatico aumento delle persone socialmente e materialmente svantaggiate”

All’inizio dell’estate, la Caritas austriaca richiama l’attenzione sulla crescente povertà in Austria. “Il bisogno in Austria sta aumentando in modo significativo. C’è stato un drammatico aumento delle persone socialmente e materialmente svantaggiate da 160.000 a 210.000 in un anno”, ha dichiarato il presidente della Caritas, mons. Michael Landau in un evento stampa odierno presso il centro di distribuzione alimentare della Caritas “Le + O” a Vienna-Liesing. “In Austria c’è ricchezza oscena e povertà assoluta”, ha richiamato l’attenzione il direttore della Caritas di Vienna, Klaus Schwertner, su un sondaggio pubblicato ieri dal Boston Consulting Group. Ciò dimostra che il divario tra ricchi e poveri in Austria sta crescendo e che la lotta contro la povertà non dovrebbe essere ridotta. “Non lasciamo che l’estate passi inutilizzata, sul tavolo ci sono misure contro la povertà”, ha chiesto Landau ai politici. L’inflazione e le molteplici crisi peseranno su tutti, ma le persone che già vivevano in povertà non potranno più permettersi le spese quotidiane come il cibo, l’affitto o l’energia, ha sottolineato Caritas. In Austria, la Caritas ipotizza che vi siano 1,3 milioni di persone a rischio povertà. Queste persone spesso passano inosservate, “perché la povertà è spesso invisibile, silenziosa e non alza la voce”, dice Landau. Ma il bisogno aumenta sempre di più, rileva l’organizzazione umanitaria, “la povertà profonda è sempre più radicata. Si dice spesso che tutti debbano stringere la cinghia in tempi di crisi, ma molti non possono più farlo perché non ci sono più bottoni sulla cintura”, ha illustrato Landau. La crisi degli ultimi anni ha lasciato il segno nelle persone, ha riferito Schwertner: nei 14 punti di distribuzione alimentare della capitale, vengono distribuite 20 tonnellate di cibo a settimana, che non bastano, e negli ultimi mesi, ha chiarito Schwertner, sono anche diminuite le donazioni di generi alimentari.