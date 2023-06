Papa Francesco: “mandiamo tutti i teologi in un’isola e noi camminiamo insieme”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Sul cammino della comunione ecclesiale, ma anche nel dialogo con le altre Chiese e comunità cristiane, c’è una cosa che mi ha fatto sempre pensare: quello che, un po’ scherzando, disse il Patriarca Atenagora a Paolo VI: mandiamo tutti i teologi su un’isola e noi camminiamo insieme”. A raccontare, a braccio, questo aneddoto è stato il Papa, al termine del discorso indirizzato alla Commissione internazionale di dialogo tra la Chiesa cattolica e i Disciples of Christ, ricevuta in udienza questa mattina prima dell’udienza generale in piazza San Pietro, l’ultima prima della consueta pausa estiva. “L’unità dei cristiani si fa camminando insieme”, ha affermato Francesco sempre fuori testo: “I teologi sono necessari, certamente: che studino, che parlino, che discutano; ma, nel frattempo, noi camminiamo, pregando insieme e con le opere di carità”. “Per me questa è la strada che non delude”, ha concluso il Papa.