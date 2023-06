Papa Francesco: udienza, “grazie di essere venuti con questo caldo”

“Oggi bisogna avere un po’ di pazienza con questo caldo: grazie di essere venuti con questo caldo, con questo sole!”. Così il Papa ha salutato, a braccio, i fedeli presenti oggi in piazza San Pietro, in una Roma dalle temperature decisamente estive. “Oggi andiamo in Oceania, un continente fatto di moltissime isole, grandi e piccole”, ha annunciato Francesco a proposito del ciclo di catechesi sullo zelo apostolico, che ha per oggetti “alcune figure esemplari di uomini e donne di ogni tempo e luogo, che hanno dato la vita per il Vangelo”. “La fede in Cristo, che tanti emigrati europei hanno portato in quelle terre, si è presto radicata e ha prodotto frutti abbondanti”, ha proseguito Francesco nella sua ultima catechesi prima della pausa estiva: “Tra questi c’è una religiosa straordinaria, Santa Mary MacKillop, fondatrice delle Suore di San Giuseppe del Sacro Cuore, che ha dedicato la sua vita alla formazione intellettuale e religiosa dei poveri nell’Australia rurale”.