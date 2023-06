Papa Francesco: udienza, “l’educazione non consiste nel riempire la testa di idee”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Lo scopo dell’educazione è lo sviluppo integrale della persona sia come individuo sia come membro della comunità; e questo richiede sapienza, pazienza e carità da parte di ogni insegnante”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata a Mary MacKillop, la religiosa australiana fondatrice delle Suore di San Giuseppe del Sacro Cuore. “L’educazione non consiste nel riempire la testa di idee, ma nell’accompagnare e incoraggiare gli studenti nel cammino di crescita umana e spirituale, mostrando loro quanto l’amicizia con Gesù Risorto dilati il cuore e renda la vita più umana”, ha ribadito Franesco: “Ed è aiutare a pensare bene, a sentire bene – il linguaggio del cuore – e a fare bene, il linguaggio delle mani . Questa visione è pienamente attuale oggi, quando sentiamo il bisogno di un patto educativo capace di unire le famiglie, le scuole e l’intera società”.