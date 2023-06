Riconoscimenti: Forum, la ministra Roccella alla serata finale del premio letterario “Pontremoli Città del libro e della famiglia”

La seconda edizione del premio letterario “Pontremoli Città del libro e della famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni familiari e dal Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del libro”, si avvia alla serata finale.

L’annuncio del vincitore avrà luogo sabato 1° luglio durante la cerimonia in diretta da piazza della Repubblica a Pontremoli, a partire dalle ore 21, trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del “Premio Città del libro e della famiglia”.

Saranno presenti, tra gli altri, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Ignazio Landi, presidente della Fondazione “Città del libro”, Francesco Giorgino, giornalista Rai e presidente di giuria, Beatrice Fazi, attrice e madrina della serata.

Nella sestina finale ci sono “Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo – e altre cose che si avvicinano alla felicità” di Roberto Botturi (ed. Infinito); “Lascia splendere la tua meraviglia – Lettera ai nostri figli e ad ogni bambino” di Mickol Lopez e Daniele Marzano (ed. Fabbri), “Io, mio padre e le formiche – Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani” di Rosella Postorino (ed. Salani); “La vita accade” di Alberto Pellai (ed. Mondadori); “Una piccola pace” di Mattia Signorini (ed. Feltrinelli); “Un nido di nebbia” di Andrea Voglino e Ariel Vittori (ed. Tunuè).

Il Premio letterario “Pontremoli Città del libro e della famiglia”, si legge in una nota del Forum, “si propone di promuovere la bellezza della famiglia anche attraverso la letteratura, coniugando, così, sociale e cultura, per valorizzare le opere in narrativa che mettano in risalto la valenza della famiglia quale luogo di accoglienza, di crescita e formazione, di incontro tra generazioni, di riscatto dinanzi alle difficoltà della vita, di trasmissione di valori, di solidarietà e reciprocità”.

Altre informazioni su pagina Fb del Premio; sito del Forum delle associazioni familiari; sito del Comune di Pontremoli.