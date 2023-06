Diocesi: Rossano, riaperta al culto la chiesa di San Pietro dopo i lavori di restauro e consolidamento

foto diocesi Rossano - Cariati

Nella diocesi di Rossano-Cariati è stata riaperta al culto la chiesa di San Pietro, nel centro storico di Rossano, dopo i lavori di restauro e consolidamento. La riapertura, informa un comunicato appena diffuso, si è tenuta ieri con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Maurizio Aloise unitamente ai parroci dell’unità pastorale del centro storico di Rossano. Aloise ha esortato i presenti a essere “testimoni” nelle proprie comunità e di abitare i luoghi di culto riflettendo didentro se stessi sulla domanda “chi è Gesù per me”. I lavori di ristrutturazione e consolidamento si sono resi possibili grazie al finanziamento offerto dai fondi dell’8×1000 alla Chiesa cattolica per l’edilizia di culto. Direttore e progettista dell’intervento è stato Giuseppe Astorino, con il supporto di Antonio Aprelino dell’Ufficio diocesano per i beni culturali. I lavori hanno riguardato la revisione del manto di copertura con la posa della guaina impermeabilizzante, il consolidamento e rifacimento dell’intonaco esterno ed interno, il rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico, la realizzazione dell’impianto di illuminazione e del nuovo pavimento, cui si aggiungano la tinteggiatura interna ed esterna e i nuovi infissi in legno. “La comunità – conclude il comunicato – ha voluto ringraziare l’arcivescovo per la benevolenza dell’arcidiocesi che ha recuperato questo piccolo scrigno di fede e di storia rinnovando l’impegno a riprendere il cammino che si spera possa essere sempre più fecondo e proficuo”.