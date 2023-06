Povertà educativa: Benevento, stasera l’evento conclusivo dell’anno Pfp con spettacoli e musica alla Spina Verde

Il campo da basket del quartiere Spina Verde del Rione Libertà a Benevento, nei pressi dell’auditorium “A. Tanga”, ospiterà stasera l’evento conclusivo dell’anno Pfp (Progetti formativi personalizzati con budget educativi). L’evento inizierà con i saluti istituzionali, dalle ore 18, di Angelo Moretti, presidente della Rete di economia civile “Sale della Terra”, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, di Alfredo Martignetti, presidente della Commissione urbanistica, e di Mara Franzese, presidente della Commissione cultura.

Successivamente prenderanno il via le esibizioni degli adolescenti del progetto Pfp, nato per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica; le esibizioni rappresenteranno l’occasione conclusiva per i ragazzi, che potranno mostrare i frutti raccolti al termine di un anno di intensa partecipazione alle attività realizzate nell’ambito del progetto, periodo nel quale i partecipanti, oltre che mostrare grande coinvolgimento nei laboratori, hanno raccolto anche risultati scolastici incoraggianti.

Si inizierà con “Street Art Lab Expo” un’esposizione delle opere realizzate, ovvero i lavori finali del corso di Street Art e Writing guidato dagli street artist Nina K Anin Ceccarelli e Domenico Tirino aka Naf-Mk dell’associazione artistico culturale sociale “In Wall We Trust”, che durante i laboratori hanno introdotto i ragazzi all’universo del Writing, approcciandoli poi alla stencil art e infine alla street art; si proseguirà con “Ballo Hip-Hop”, esibizione finale del laboratorio di danza hip-hop, curato da Michele Leone e Maria Chiara Tedesco, insegnanti del settore; poi il turno di Brl – Benevento Rap Lab, laboratorio di cultura Rap e Hip-Hop, condotto dal coach Shark Emcee, rapper sannita, nel quale verranno presentati anche due inediti registrati dai ragazzi.

In ultimo, “Show Case” con ospiti speciali provenienti dalla scena Rap beneventana, come Tamburo, Mooncler, Danny, Banshee, 16mone, Worgen Cortez, Jumanji, Strazz e Adem.ogg, che si alterneranno al microfono con il coordinamento al dj-set di Giovanni Petruzzelli, in arte Giuan, dell’hip-hop barese.

L’evento rappresenta l’ennesima tappa di un percorso iniziato al principio del progetto Pfp, quando con la “camminata di quartiere” nel 2019 insieme a Marianella Sclavi, sociologa e docente di Etnografia urbana al Policlinico di Milano, si realizzò un vero e proprio momento di ascolto attivo” del territorio, ponendo le basi per una progettazione partecipata finalizzata a diverse azioni, tra cui proprio la riqualificazione del campo da basket sede dell’evento, che verrà realizzata nei prossimi mesi.