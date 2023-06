Diocesi: Cosenza-Bisignano, ieri sera intitolata una piazza a mons. Francesco Nolè

(Foto: Fabio Mandato)

“Vogliamo dire grazie al Signore per la grazia che ha voluto mostrarci nella persona e nell’opera di questo nostro fratello chiamato a servire questa porzione di Chiesa. Vogliamo chiederci se e come abbiamo aiutato questo santo vescovo a servire la Chiesa locale”. Lo ha detto ieri sera mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, nell’omelia della santa messa pronunciata nella parrocchia di San Nicola che ha preceduto l’intitolazione di una parte della piazza a mons. Francesco Nolè, compianto pastore della Chiesa bruzia dal 4 luglio 2015 al 15 settembre 2022. “È grazie a voi che sto conoscendo ancor meglio la figura di mons. Nolè – ha affermato mons. Checchinato durante l’omelia -. Egli è stato un dono grande che il Signore ha fatto e che ancora continua a farci”. “Fiducia” e “capacità di amare”, le parole tratte dalla Scrittura che l’arcivescovo ha richiamato per sottolineare le virtù di mons. Francesco Nolè. “La tentazione grande che abbiamo è quella di dimenticare, mentre invece abbiamo bisogno di ricordare, che significa mettere nel cuore”, così mons. Checchinato ha sottolineato l’importanza dell’intitolazione.