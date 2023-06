Diocesi: Caritas Perugia-Città della Pieve, rinnovati gli organi sociali dell’associazione “Amici del Malawi”, confermato presidente don Briziarelli

(Foto: diocesi di Perugia-Città della Pieve)

L’associazione di espressione ecclesiale “Amici del Malawi” Odv, che collabora anche con la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, ha rinnovato di recente i suoi organi sociali. Essendo organizzazione di volontariato, iscritta nel precedente Registro regionale e quindi sottoposta alla trasmigrazione al Runts, il cui relativo procedimento è andato a buon fine, e risultando iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore, sono stati ricomposti tutti gli organi previsti dal nuovo Statuto. Il Consiglio direttivo è costituto da sette consiglieri, che svolgono le loro mansioni a titolo gratuito e di volontariato, di cui cinque eletti nell’ultima Assemblea degli associati: Marta Castellani, Orietta Elleborini, Cristiano Roscini, Ivo Scargetta e Vittoria Tomassoni, uno designato dall’arcivescovo, don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e uno designato dal parroco della parrocchia di Ponte Felcino, promotrice sin dal 1981 dell’associazione “Amici del Malawi”, Claudio Vicarelli. Presidente è stato confermato don Marco Briziarelli, vicepresidente Vittoria Tomassoni, tesoriere Marta Castellani e segretario Orietta Elleborini.

Il Consiglio direttivo si fa carico della mission volta a sostegno dei tanti bisognosi del Malawi, uno dei dieci Paesi più poveri al mondo. Una sfida difficile ed impegnativa sotto tutti i punti di vista. “Gli Amici del Malawi”, nata a seguito del gemellaggio-rapporto solidale tra la diocesi di Perugia-Città della Pieve e quella di Zomba, è impegnata da oltre 40 anni nel prosieguo e nella crescita del gemellaggio stesso, nel sostegno ai progetti attivi (due ospedali, un politecnico, sei asili-orfanotrofi) e nella risposta alle emergenze che continuamente il Malawi si trova ad affrontare, non ultima quella del devastante ciclone Freddy. Situazione che, insieme alla recente pandemia, impedisce a tanti giovani perugino-pievesi di fare esperienza tra la popolazione della diocesi di Zomba. Esperienza vissuta, soprattutto in estate, negli anni passati, da diversi loro coetanei nell’animare dei veri e propri “campi missione e carità” della durata di circa tre settimane, che, auspica il presidente don Marco Briziarelli, “possano essere riproposti in futuro perché importanti sia per i nostri fratelli del Malawi sia per la crescita umana e cristiana di tanti nostri ragazzi e ragazze alla ricerca di dare un senso alla propria vita”.

Info: http://www.amicidelmalawiperugia.it/; pagina Fb “Amici del Malawi di Perugia”.