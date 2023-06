Ucraina: Unicef, fornite 120.000 dosi di vaccino contro difterite-tetano-pertosse

L’Ucraina ha ricevuto 120.000 dosi di vaccino contro difterite-tetano-pertosse (Dtp) dall’Unicef per assicurare che i programmi di vaccinazione di routine ne abbiano disponibilità senza interruzioni. L’Unicef ha risposto alla richiesta preventiva del Governo dell’Ucraina basata su una ricognizione delle scorte esistenti e dell’indisponibilità di altre fonti di consegna tempestiva di vaccini.

“È fondamentale che il popolo dell’Ucraina abbia una protezione sostenibile contro gravi rischi sanitari prevenibili, che sono stati aggravati dalla guerra in corso e dalla crisi umanitaria”, ha dichiarato Murat Sahin, rappresentante dell’Unicef in Ucraina.

“Il vaccino Dpt fornisce ai bambini protezione contro gravi malattie infettive. Pertosse, difterite e tetano possono avere gravi conseguenze per la salute dei bambini, soprattutto in tempi di guerra quando l’accesso all’assistenza sanitaria potrebbe essere limitato. Nell’ambito della collaborazione del Ministero della Salute con l’Unicef, riforniamo sistematicamente i punti di vaccinazione di tutto il Paese con i vaccini necessari. Per questo motivo è importante controllare il proprio stato vaccinale e mettersi in pari con le vaccinazioni di routine, se necessario. Una vaccinazione tempestiva è una garanzia per la salute”, ha detto Ihor Kuzin, vice ministro e capo medico sanitario dello Stato.

Nel periodo 2022-2023, l’Unicef ha inoltre acquistato e fornito all’Ucraina oltre 2,1 milioni di dosi di vaccini contro poliomielite, morbillo, parotite, rosolia e tubercolosi.

L’Unicef ha rafforzato la catena del freddo in Ucraina a tutti i livelli, dai magazzini nazionali e regionali ai punti di vaccinazione. Quasi 5.200 frigoriferi e congelatori per vaccini acquistati con i fondi della Banca mondiale e in fase di installazione sosterranno la conservazione sicura dei vaccini nei punti di vaccinazione. L’Unicef, con fondi propri e dell’Usaid, ha acquistato 36 furgoni frigoriferi per il trasporto dei vaccini dalle regioni nazionali agli oblast e dagli oblast ai punti di vaccinazione. Inoltre, sono stati distribuiti in tutta l’Ucraina supporti per vaccini e scatole frigorifere per la conservazione e il trasporto dei vaccini per oltre 2.500 punti di vaccinazione e 800 team mobili. Per sostenere il processo di vaccinazione, l’Unicef ha già consegnato quasi 6,2 milioni di siringhe nel 2023.