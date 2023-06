Germania: Dbk, pubblicati i dati statistici della Chiesa cattolica. 21 milioni di fedeli, ma lo scorso anno oltre 520mila hanno lasciato la comunità

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) e le 27 arcidiocesi e diocesi della Chiesa cattolica in Germania hanno pubblicato oggi le statistiche ecclesiastiche per l’anno 2022. In Germania, i cattolici costituiscono il 24,8% della popolazione totale con 20.937.590 fedeli. Il numero di persone che hanno lasciato la Chiesa è aumentato di nuovo in modo massiccio nel 2022: 522.821 persone hanno lasciato la Chiesa (2021: 359.338). In numeri assoluti, l’arcidiocesi di Colonia ha avuto il maggior numero di persone che hanno lasciato la Chiesa, con 51.345 (anno precedente 40.772), seguita da Monaco e Frisinga (49.029, anno precedente 35.323) e Friburgo (41.802, anno precedente 30.043). Il vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing, presidente della Dbk, ha definito “allarmante” il numero di persone che hanno lasciato la Chiesa nel 2022. “Non si vogliono chiudere gli occhi davanti a questi sviluppi”, ha affermato Bätzing, ma “dobbiamo continuare ad agire con coerenza e le persone devono sapere che siamo al loro fianco e che ci siamo per loro”. Nel 2022, 1.447 persone sono entrate nella Chiesa cattolica (2021: 1.465) e 3.753 persone sono state riammesse (2021: 4.116).