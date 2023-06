Germania: Dbk, pubblicati i dati statistici della Chiesa cattolica. Aumentano i matrimoni religiosi. Meno del 6% la partecipazione alla messa

Dopo la pandemia – si legge nelle statistiche pubblicate oggi dalla Chiesa cattolica tedesca – si è verificato un leggero aumento nella maggior parte dei sacramenti: la partecipazione alle funzioni religiose è stata del 5,7% (2021: 4,3%). I battesimi sono stati 155.173 (2021: 141.992). Il numero di matrimoni in chiesa è aumentato in modo significativo a 35.467 (2021: 20.140). 162.506 bambini hanno ricevuto la prima comunione (2021: 156.574). I giovani confermati sono stati complessivamente 110.942 (2021: 125.818). Con 240.144, il numero di sepolture è quasi lo stesso dell’anno precedente (2021: 240.040). A causa delle misure strutturali di riordino in corso nelle diocesi, il numero delle parrocchie è sceso a 9.624 (2021: 9.790). I sacerdoti sono in totale 11.987 (2021: 12.280), di cui 6.069 sono cappellani parrocchiali (2021: 6.215). Negli altri ministeri pastorali, le statistiche del 2022 mostrano un totale di 3.184 diaconi permanenti (2021: 3.253), 3.117 assistenti/referenti pastorali (donne: 1.509, uomini: 1.608) e 4.167 assistenti/referenti parrocchiali (donne: 3.289, uomini: 878). Il numero delle ordinazioni sacerdotali nel 2022 è stato di 45 (di cui 33 diocesani e dodici religiosi).