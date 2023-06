Papa Francesco: udienza, “non c’è santità senza cura per i poveri”, “oggi si spendono i soldi per le armi”

“Non c’è santità senza cura per i poveri, i bisognosi, coloro che sono ai margini della società”. A ribadirlo, a braccio, è stato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata a Mary MacKillop, la religiosa australiana fondatrice delle Suore di San Giuseppe del Sacro Cuore. “Una caratteristica essenziale del suo zelo per il Vangelo consisteva nel prendersi cura dei poveri e degli emarginati”, ha ricordato Francesco. “E questo è molto importante”, ha proseguito a braccio: “Nella strada della santità dei cristiani, i poveri sono protagonisti. Una persona non può andare avanti nella santità se non si dedica anche a loro, in un modo o in un altro. Sono loro che dicono che il protagonista della storia è il mendicante. Sono loro che attirano l’attenzione su questa grande ingiustizia che è la fame nel mondo. Oggi si spendono soldi per le armi, e non per il cibo. Non c’è santità senza cura per i poveri, i bisognosi coloro che sono ai margini della santità”.