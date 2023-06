Comunicazione: WeCa, in onda un tutorial su “Finanza per il bene comune”

“Finanza per il bene comune” è il titolo del tutorial WeCa, che sarà reso disponibile a partire dalla mattina di mercoledì 28 giugno 2023 sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, in lingua inglese e con sottotitoli in italiano, condotto da Serena Viti, Officiale del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è focalizzato sul mondo della finanza, “strumento che intreccia diversi ambiti della vita, di noi stessi e dello sviluppo» e che «può essere uno strumento utilizzato per il bene comune”. Del resto, la finanza, “sia necessaria che rilevante”, non trova nel pensiero della Chiesa “un’opposizione a priori o in sé”. “Questa non avrebbe senso – verrà detto nel Tutorial – soprattutto se ci soffermiamo a considerare che è nata nel contesto del pensiero economico francescano: la prima banca vera e propria fu fondata a Perugia nel 1462 come Monte di Pietà”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono disponibili in formato podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’.

Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati alla comunicazione e alle tematiche sociali, economiche e ambientali. Accanto ai tutorial WeCa, a lunedì alterni, è nato dal 1° maggio 2023 il podcast “In Ascolto”, disponibile su tutte le principali piattaforme audible, per condividere le esperienze e le storie di chi è impegnato per vivere la Rete come uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.