Austria: Vienna, “benedizione per il viaggio” offerta a chi inizia le vacanze estive

All’inizio delle vacanze estive, venerdì prossimo 30 giugno, a Vienna, ci sarà l’opportunità di ricevere una “benedizione del viaggio”. I sacerdoti dell’arcidiocesi di Vienna donano la benedizione in vari luoghi della capitale federale con la richiesta di “un’estate e di vacanze rilassanti e di successo”, annuncia l’ufficio stampa diocesano. Nella “Stanza del silenzio” della stazione centrale di Vienna e nel “Quo vadis?” a Stephansplatz, tutti coloro che desiderano ricevere una benedizione di viaggio sono accolti. “L’inizio delle vacanze è un momento di risveglio”. Secondo l’arcidiocesi, “molte persone – siano esse in viaggio o in vacanza a casa – hanno voluto iniziare questo periodo sotto la benedizione di Dio”. Pertanto, gli operatori pastorali impartirebbero la benedizione o sarebbero disponibili al colloquio e alla preghiera. Nella “Stanza del silenzio” della stazione centrale di Vienna (seminterrato 2) gli interessati possono ritirare la benedizione dalle 7 alle 19. In “Quo vadis?” i pastori sono a disposizione dalle 12 alle 18. Chi desidera la benedizione può passare il 30 giugno senza registrarsi. La benedizione è ovviamente gratuita e non è vincolata ad alcuna condizione, hanno sottolineato gli organizzatori. Anche la parrocchia di Mauer a Vienna-Liesing invita a una benedizione festiva: venerdì 30 giugno, dalle 8.30 alle 10.30, sulla piazza principale di Maur c’è la possibilità di ricevere una benedizione per le vacanze. Con la “benedizione del viaggio” si prega per la protezione, la compagnia e la vicinanza di Dio. La tradizione di benedire il viaggio, spesso dei pellegrini, è molto antica e risale a tempi in cui viaggiare non era una cosa comune e comportava molti pericoli e rischi.