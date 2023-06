It-alert: Baggio (Aiart), “un sistema dalle potenzialità importanti che deve estendersi in tutto il territorio nazionale, affinché non ci siano regioni di serie A e regioni di serie Z”

“It-alert è un esempio importante di tecnologia al servizio della sicurezza pubblica. Un plauso a questo progetto che ha dato vita ad un sistema che tutela i cittadini. Ci auguriamo però che dalle 5 regioni possa estendersi in tutto il territorio nazionale per evitare che ancora una volta ci siano regioni e situazioni di serie A e regioni e situazioni di serie Z”. Così Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart, commenta l’avvio del nuovo sistema di allarme pubblico – ancora in fase di sperimentazione in cinque regioni italiane: Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna – pensato per inviare ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

“La tecnologia ci ha insegnato – continua Baggio – che non è vero che tutti gli ambienti e le situazioni umane, sociali e culturali sono allo stesso punto di partenza e questo purtroppo ne è la riprova”.

“Bisogna accelerare l’operatività di questo sistema e veicolarne la conoscenza e le potenzialità ai cittadini, affinché la transizione digitale non sia solo per alcuni eletti ma sia per tutti”, conclude il presidente nazionale dell’associazioni cittadini mediali.