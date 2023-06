Sacri monti: Oropa celebra il 20° anniversario del riconoscimento Unesco

(Foto: Santuario di Oropa)

Ricorre quest’anno il 20° anniversario del riconoscimento quale Patrimonio mondiale dell’umanità per il Sacro monte di Oropa, insieme ai nove Sacri monti del Piemonte e della Lombardia. Per festeggiare, Oropa ha predisposto un ricco calendario di visite guidate e di concerti per offrire ai visitatori un’esperienza unica alla scoperta di questo luogo sacro e affascinante.

Nei sabati 1°, 8, 22 e 29 luglio, 12 e 19 agosto, 2 settembre e 7 ottobre, guide esperte accompagneranno i visitatori in un viaggio emozionante attraverso il Sacro monte, aprendo eccezionalmente le porte delle cappelle per ammirare le straordinarie statue e i dipinti che adornano le pareti con trompe-l’oeil e illusioni prospettiche. “Il percorso – viene spiegato in una nota – si snoda attraverso il suggestivo bosco, iniziando dalla prima cappella dell’Immacolata Concezione di Maria fino all’ultima cappella dell’Incoronazione”. Lungo il cammino, i visitatori potranno ammirare le magnifiche statue in terracotta dipinta a grandezza naturale, frutto del contributo di diverse comunità del Biellese.

Le 12 cappelle, costruite tra il 1620 e il 1720, rappresentano un capolavoro che ha coinvolto numerosi artisti e artigiani.

Inoltre, ogni domenica, le guide accompagneranno i visitatori in un percorso di visita al santuario attraverso la basilica antica, dove si trova la Madonna Nera incoronata con il Manto della Misericordia, i maestosi portali del santuario, i corridoi ricchi di ex voto, il Museo dei Tesori e gli appartamenti reali dei Savoia. Questa visita offrirà uno sguardo privilegiato sull’arte e la devozione che animano questo luogo sacro.

Per coloro che desiderano scoprire uno degli angoli più insoliti di Oropa, il santuario organizza visite guidate al Cimitero monumentale: nei sabati 15 luglio, 5 e 26 agosto i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle imponenti sculture funerarie legate a importanti personalità che hanno lasciato il segno nella storia d’Italia, come Quintino Sella.

Oltre alle visite guidate, per celebrare il ventesimo anniversario Unesco, Oropa propone una serie di concerti e di appuntamenti serali. Da non perdere, sabato 19 agosto il concerto d’arpa sulla terrazza panoramica della basilica superiore e le visite alla cupola illuminata ogni sabato dal 1° luglio al 5 agosto, che consentiranno ai visitatori di ammirare la maestosità della cupola e di immergersi nella suggestiva atmosfera notturna.