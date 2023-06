(Foto: Inblu2000)

InBlu2000, la radio della Conferenza episcopale italiana, è anche sul canale 728 del digitale terrestre. “L’emittente incrementa la fruizione radiofonica anche in tv dopo lo sbarco due anni fa al Digital Audio Broadcasting (Dab) – si legge in una nota diffusa oggi -. Una radio sempre più a diffusione nazionale, anche grazie all’App e al sito inblu2000.it, che ha investito in una migliore qualità dell’audio con meno interferenze sul segnale e l’introduzione di servizi multimediali innovativi”.