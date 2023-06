Diocesi: Melfi, oggi inaugurata a Venosa, alla presenza del vescovo Fanelli, la nuova sede del Centro servizi del Progetto Policoro

Oggi, mercoledì 28 giugno, è stata inaugurata alla presenza del vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli, la nuova sede del Centro servizi del Progetto Policoro presso il Polo sociale San Michele di Venosa. L’antica struttura ha ricevuto tale destinazione d’uso pastorale, dopo un’attenta riflessione da parte della Caritas diocesana, divenendo in tal modo sede delle attività degli Uffici pastorali diocesani che afferiscono alla sfera del sociale.

In questo solco si inserisce l’attività del Progetto Policoro che, dopo qualche anno di pausa, avrà di nuovo un luogo privilegiato in cui i giovani, giovanissimi e adolescenti potranno essere accolti dall’animatore di comunità, un giovane scelto dalla diocesi che viene formato per fare da ponte tra le scelte post-scolastiche e il mondo del lavoro.

La nuova sede è stata inaugurata anche alla presenza dei responsabili nazionali del Progetto Policoro, don Ivan Licinio e Domenico Smimmo, i quali in mattinata sono intervenuti con due relazioni sul tema “Abitare: i giovani protagonisti del territorio”. Il pomeriggio vedrà i giovani protagonisti nell’interagire sul tema; la giornata si concluderà con un momento di festa.