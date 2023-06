Parlamento Ue: bando per il coinvolgimento attivo dei giovani in vista delle elezioni europee 2024

(Foto Parlamento europeo)

Con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini in vista delle elezioni europee 2024, il Parlamento europeo mette a disposizione risorse attraverso un bando, per organizzare un evento locale per i giovani, sul modello dell’Eye (European youth event) che si tiene ogni anno a Strasburgo. “Lo scopo di un Eye locale”, si legge sull’annuncio del bando, “è attivare e ispirare i giovani, renderli parte di un confronto con i decisori europei a livello locale e aprire la strada a un impegno duraturo”. Un simile evento potrebbe “avvicinare il Parlamento europeo ai giovani, promuovere la democrazia europea e creare una comunicazione bidirezionale, sensibilizzando su ciò che il Parlamento fa per loro e raccogliendo idee e aspettative dei giovani a livello locale e nazionale sul futuro dell’Europa”. Gli elementi che un simile evento dovrebbe avere sono l’accessibilità e l’inclusività, l’autonomia e la varietà di attività e momenti nel programma in modo da essere attraente per un pubblico eterogeneo di partecipanti, la collaborazione tra organizzazioni giovanili e della società civile nonché enti pubblici. E per quanto possibile, dovrebbe coinvolgere la cooperazione transfrontaliera. Possono partecipare al bando organizzazioni senza scopo di lucro o persone giuridiche private senza affiliazione politica. A disposizione c’è un massimo di 110mila euro per evento. Le domande possono essere presentate a partire dall’11 luglio e fino al 5 settembre 2023.