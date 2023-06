Giornata mondiale del rifugiato: Ue, “migliaia di persone rischiano la vita attraverso deserti e mari nella speranza di un futuro migliore”

“I viaggi dei rifugiati sono spesso pieni di difficoltà e pericoli, con migliaia di persone che rischiano la vita attraverso deserti e mari nella speranza di un futuro migliore”, affermano Commissione europea e Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. L’Ue “è impegnata a lavorare su un’azione globale per prevenire la perdita di vite umane e fornire percorsi ordinati e sicuri. Stiamo lavorando con gli Stati membri dell’Unione e i partner internazionali sul reinsediamento e sui percorsi complementari che possono aiutare ad aumentare i posti” per l’accoglienza. Il programma di reinsediamento e ammissione umanitaria dell’Ue è stato lanciato dalla Commissione europea il 10 maggio 2023, dando il via al nuovo esercizio di impegno per il 2024-2025. Infine. “l’Ue accoglie con favore l’imminente forum globale sui rifugiati nel dicembre 2023 come un’importante opportunità per condividere meglio la responsabilità globale. Per essere veramente efficaci dobbiamo tutti intensificare i nostri sforzi e lavorare in partenariato per affrontare le molteplici e complesse sfide create dalle migrazioni forzate”.