Diocesi: Gubbio, oggi pomeriggio presentazione del volume “Ut Turris. Il cardinale Nasalli Rocca tra le due guerre”

Verrà presentato nel pomeriggio di oggi, martedì 20 giugno, presso l’Hub Hotel di Gubbio, il volume “Ut Turris. Il cardinale Nasalli Rocca tra le due guerre” realizzato dall’Archivio arcivescovile di Bologna in occasione del centenario della nomina del cardinale Nasalli Rocca a vescovo di Bologna (1922) e del settantesimo della morte (1952). L’opera è stata curata da Simone Marchesani e Riccardo Pane, rispettivamente archivista e direttore dell’Archivio. “Attraverso i vari saggi di cui il volume è composto, ne emerge – viene spiegato in una nota – un accurato ritratto del cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952), il tutto con l’ausilio di documentazione per lo più inedita, conservata in gran parte presso l’Archivio arcivescovile di Bologna e l’Archivio diocesano di Gubbio”.

L’iniziativa, con inizio alle 17, sarà introdotta dai saluti istituzionali del vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, e della direttrice dell’Archivio e Biblioteca diocesani di Gubbio, Anna Radicchi. Moderati da Elisa Polidori dell’Ufficio beni culturali della diocesi eugubina, interverranno poi Marchesani e Pellegrini, mentre Maria Lupi, docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese, ed esperta conoscitrice della storia dei vescovi e del clero umbro, fornirà un approfondimento relativo agli anni dell’episcopato eugubino di Nasalli Rocca (1907-1916).