Giornata mondiale rifugiato: Ciac onlus, oggi a Parma una marcia con testimonianze, musica e poesia

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato la onlus Ciac ha organizzato a Parma, insieme ad Arte Migrante e altre realtà del territorio, una marcia partecipata e condivisa con testimonianze, musica, creatività, poesia e riflessioni. La partenza è alle 18 da Piazzale Picelli per poi svilupparsi in diversi punti del centro storico per poi concludere attorno alle 20 in piazzale della Pace. Ci saranno diverse tappe in cui stare insieme in allegria e, allo stesso tempo, riflettere sul cosa vuol dire migrare oggi e come i migranti presenti a Parma vivono la città.