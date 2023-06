Sinodo: card. Hollerich su Instrumentum laboris, “non dà risposte, semplicemente pone le questioni”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Non è un tentativo di rispondere a tutte le questioni sulla sinodalità. È piuttosto il risultato del processo sinodale a tutti i livelli”. A precisarlo è stato il card. Jean Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, intervenendo alla presentazione dell’Instrumentum laboris del Sinodo, per la prima sessione della prima Sessione ordinaria del Sinodo dei vescovi, in programma nell’ottobre prossimo. “La Chiesa è in Sinodo: cercando di camminare insieme abbiamo fatto esperienza di un modo nuovo di camminare nello Spirito. In questa esperienza di Chiesa il metodo di conversazione nello Spirito è stato fondamentale. Ci ha portato al discernimento sulla concretizzazione della comunione, della missione della partecipazione”, le tre priorità del Sinodo e dell’Instrumentum laboris, che “non ha la pretesa di essere un trattato teologico sulla sinodalità. Non dà risposte, ma semplicemente pone le questioni”.