Povertà educativa: Save the Children, domani nel quartiere Zen di Palermo l’inaugurazione dei nuovi locali dello Spazio Mamme

Verranno inaugurati il 21 giugno in via Via Fausto Coppi, padiglione 18 del Quartiere Zen 2 di Palermo, i locali riqualificati dello Spazio Mamme. La riqualificazione è parte del nuovo progetto di Save the Children “Crescere insieme”, realizzato con Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e sostenuto dal Gruppo Credem. Il progetto ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa di bambine e bambini da 0 a 6 anni e si inserisce nel più ampio programma Spazio Mamme di Save the Children che, dal 2014, si occupa di supportare le famiglie in situazioni di vulnerabilità socio-economica sul territorio italiano. “Crescere insieme” ha ampliato le molteplici attività già presenti negli Spazi Mamme attraverso un percorso educativo progettato con approcci innovativi, partendo in un primo momento da 7 città italiane: Genova, Roma, Napoli, Palermo, San Luca, Brindisi e Sassari. Inoltre, proprio lo spazio di Palermo e poi quello di Sassari, sono stati ristrutturati. Lo Spazio Mamme di Save the Children a Palermo è gestito in collaborazione con il Laboratorio Zen Insieme.