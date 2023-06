Spiritualità: Perugia, presentata oggi la “Credenziale del pellegrino della Via di San Francesco”

Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata oggi presso la sede della Regione Umbria a Perugia la “Credenziale del pellegrino della Via di San Francesco” nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari francescani che ricorrono nel triennio 2023-2026 (1223-2023: l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi).

La Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, ad ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. La sua versione in edizione speciale intende rimarcare l’avvicinamento alle importanti ricorrenze francescane che si intersecano con il prossimo Giubileo della Chiesa in programma nel 2025. Il documento è approvato dalla Conferenza episcopale umbra (Ceu), dalla Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, dalla Provincia Serafica di San Francesco Ofm, dalla Provincia Serafica Immacolata Concezione dei Frati minori cappuccini, dalla Provincia italiana di San Francesco d’Assisi dei Frati minori conventuali, dalla Provincia San Francesco Terzo Ordine regolare di San Francesco. Inoltre, in coerenza con i princìpi francescani di cura del Creato al centro anche dell’enciclica Laudato si’, la Credenziale verrà stampata utilizzando una carta totalmente sostenibile e biodegradabile, prodotta con sole fibre riciclate e certificata Fsc.

Insieme alla Credenziale, è stata ufficializzata anche un’edizione straordinaria del Testimonium Peregrinationis Peractae ad Sanctorum Francisci et Clarae Civitatem, l’attestato religioso che comprova l’avvenuto pellegrinaggio alla tomba di San Francesco in Assisi.

La Credenziale è il frutto del lavoro congiunto e dello spirito di collaborazione tra la Regione Umbria, tramite il contributo della sua società partecipata Sviluppumbria, e la diocesi di Gubbio, in virtù del protocollo d’intesa tra i due enti che intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e religioso dell’Umbria in ottica di sostegno allo sviluppo del turismo religioso di qualità. Un dialogo costante, forte anche del coinvolgimento delle famiglie francescane locali e della Ceu per la cura e promozione della Via di Francesco e dei Cammini dell’Umbria.