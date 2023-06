Nigeria: libero p. Marcellus Nwaohuocha rapito il 17 giugno

È libero p. Marcellus Nwaohuocha, appartenente all’ordine dei Missionari Oblati di Maria Immacolata (Omi), parroco di St. Paul a Bomo, rapito lo scorso 17 giugno da uomini armati a Jos, nella Nigeria centro- settentrionale. Da quanto comunicato all’Agenzia Fides da fonti degli Omi, il loro confratello sarebbe stato liberato questa notte. Non si hanno notizie precise sulle circostanze della liberazione del religioso ma sembra che p. Nwaohuocha abbia dovuto fare ricorso a cure sanitarie. In una dichiarazione di domenica 18 giugno, il superiore dell’Omi in Nigeria, p. Peter Klaver, afferma che p. Nwaohuocha è stato rapito da uomini armati “entrati con la forza nella casa parrocchiale”. “I rapitori hanno sparato alla guardia di sicurezza che è morta mentre veniva trasportata in ospedale”. Ricordiamo che quello di p. Nwaohuocha, è solo l’ultimo di una lunga serie di rapimenti di sacerdoti in Nigeria. Il fenomeno dei sequestri di persona è diventato una vera “industria” nel Paese, che vede il rapimento quasi quotidiano di persone di diversa estrazione sociale su tutto il territorio della Federazione.