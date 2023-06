Giornata mondiale rifugiato: Save the Children, oltre 20.600 minori stranieri non accompagnati presenti in Italia ad aprile, di cui 4mila under 14

A fine aprile 2023, i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 20.681, di cui 4 mila bambine e bambini fino ai 14 anni. Solo quest’anno, fino a metà giugno, sono stati 6 mila i minori senza genitori e figure adulte di riferimento arrivati in Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo: sebbene negli ultimi anni l’incidenza dei minori stranieri non accompagnati sugli arrivi via mare sia diminuita (15,8% nel 2021, 11,5% nel 2022, 11,1% nel 2023), in termini assoluti bambini e adolescenti arrivati nel corso dell’anno sono più del doppio di quanti erano arrivati nello stesso periodo lo scorso anno (erano 2.505 il 13 giugno del 2022). Sono i dati forniti oggi da Save the Children, che dà anche il via ad una campagna di sensibilizzazione sui social per far conoscere al pubblico la situazione in cui vivono i minori stranieri non accompagnati, stretti tra spinta alla realizzazione dei propri sogni e difficoltà quotidiane. Save the Children promuove anche il convegno dal titolo “Proteggere e sostenere i percorsi di crescita: quale accoglienza per i minori stranieri non accompagnati?”, che si svolgerà giovedì 22 giugno alle ore 10 presso la sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, in Piazza Montecitorio a Roma. All’evento interverranno, tra gli altri: Rosanna Rabuano, vice capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno; Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci Immigrazione e Politiche per l’Integrazione; Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per Italia, Santa Sede e San Marino; Nicola dell’Arciprete, coordinatore in Italia per l’Ufficio Regionale Unicef Europa e Asia centrale; mons. Pierpaolo Felicolo, direttore Fondazione Migrantes; Syed Hasnain, presidente Unire.

Inoltre, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che si celebra oggi, Save the Children ha diffuso l’anticipazione del reportage realizzato in collaborazione con Torcha, il progetto editoriale di informazione sui social media nato per informare Millennials e GenZ su attualità, politica, economia e sui temi per loro importanti, attraverso il loro linguaggio e i mezzi su cui passano le loro giornate. Un reportage con interviste alle ragazze, ai ragazzi e agli operatori di Save the Children in diversi luoghi simbolo: da Lampedusa, con le riprese nei luoghi iconici, come la Porta d’Europa, il monumento alla memoria dei migranti, simbolo di speranza e rinascita, fino alla frontiera di Ventimiglia, dove i ragazzi scelgono se restare in Italia o proseguire il viaggio in altri Paesi europei. La terza tappa, a Catania, racconta, invece, l’accoglienza a Civico Zero, il centro diurno a bassa soglia di Save the Children dedicato ai ragazzi, che offre servizi di base, protezione e orientamento sui propri diritti, ma anche formazione linguistica, attività creative, laboratoriali e accompagnamento al lavoro.