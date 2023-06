Diocesi: Pavia, questa sera all’oratorio di Borgarello incontro “Non esistono ragazzi cattivi” con don Burgio

L’oratorio della parrocchia di San Martino vescovo di Borgarello, nella diocesi di Pavia, ospiterà nella serata di oggi, martedì 20 giugno, l’incontro “Non esistono ragazzi cattivi – storie di cadute e di resurrezione”. Dalle 21 don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria” di Milano e fondatore della comunità Kayros, condividerà testimonianze significative sulle sfide affrontate dai giovani e sulle opportunità di riscatto che hanno avuto.

L’incontro, si legge in una nota della diocesi, promette di essere un’occasione per riflettere sull’importanza di credere nel potenziale positivo di ogni individuo, anche quando attraversa momenti difficili. Don Burgio, grazie alla sua esperienza come cappellano e fondatore di Kayros, un progetto di supporto e inclusione per i giovani, offrirà una prospettiva unica sul tema, basata sulle storie reali che ha avuto modo di conoscere e accompagnare nel corso degli anni: un’opportunità – conclude la nota – per comprendere meglio le sfide che i giovani affrontano e per esplorare le strade della rinascita e del cambiamento positivo.