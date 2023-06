Povertà: Caritas Roma, il 22 giugno un seminario sulle problematiche sociali dei romani e dei migranti che cercano riparo nelle stazioni

Povertà, emarginazione, mancanza di prospettive lavorative, difficoltà a trovare alloggi, malattie croniche, disagio psichico e impossibilità ad accedere ai diritti e alle prestazioni sociali: sono queste le sofferenze di molti cittadini romani e dei migranti che cercano riparo nelle stazioni e, più in generale, nei luoghi in cui c’è possibilità di aggregazione. Per riflettere su queste e altre problematiche sociali nelle stazioni ferroviarie delle grandi città, la Caritas diocesana di Roma, in collaborazione con Caritas ambrosiana, organizza il seminario “Giustizia e promozione umana per una città inclusiva”, che si terrà giovedì 22 giugno alle ore 10 nella sala Mensa dell’Ostello Don Luigi Di Liegro, in via Marsala 113, nei pressi della Stazione Termini. L’obiettivo del seminario è quello di analizzare le cause profonde che portano a tali disagi – spesso etichettati in modo affrettato come “emergenza sicurezza”, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti nelle principali stazioni di Roma e Milano -, e di tracciare alcune possibili vie di uscita. Al convegno prenderanno parte monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della diocesi di Roma referente per gli ambiti della carità, della salute e del carcere; il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e la vice prefetto di Roma Antonietta Orlando. Gli interventi saranno incentrati sulle diverse prospettive legate a questa problematica. Tra i relatori ci saranno: Mario Tancredi, urbanista del Politecnico di Milano; Salvatore Monni, economista dell’Università Roma Tre e direttore del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti di Roma Capitale; Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di Strada Odv. Seguiranno testimonianze e approfondimenti con le conclusioni di Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, e Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma. L’intero evento sarà trasmesso anche in diretta YouTube, sul canale ufficiale di Caritas Roma (www.youtube.com/Caritasroma).