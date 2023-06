Pace: Comunità Sant’Egidio, a Berlino dal 10 al 12 settembre il 37° incontro internazionale per “continuare a vivere lo spirito di Assisi”

La pace e l’urgenza di costruirla, insieme alla crisi ambientale e a quella umanitaria, con migliaia di profughi costretti ad abbandonare le loro terre, la riduzione delle disuguaglianze e della povertà, saranno alcuni dei temi dell’incontro internazionale “L’audacia della pace. Religioni e culture in dialogo” che si terrà dal 10 al 12 settembre 2023 a Berlino. Si tratta del trentasettesimo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, dopo la storica Giornata di preghiera per la pace delle religioni mondiali, voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. Da allora Sant’Egidio ha raccolto l’invito finale del Papa a “continuare a vivere lo spirito di Assisi” proponendo ogni anno un incontro internazionale all’insegna del dialogo e costruendo una rete di amicizie tra rappresentanti di diverse fedi e culture: un movimento di pace e di riconciliazione che è cresciuto negli anni ed è attivo in numerosi paesi nel mondo. La Comunità di Sant’Egidio – nata a Roma 55 anni fa e oggi presente in oltre 70 Paesi nel mondo, conosciuta per il suo lavoro per la pace ed il sostegno ai più poveri – è responsabile di questo incontro, organizzato in collaborazione con la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica di Berlino. L’obiettivo degli annuali incontri internazionali per la pace è quello di promuovere il dialogo tra personalità politiche e religiose di alto livello, coinvolgendo rappresentanti della cultura e della società civile, credenti e non credenti, per la promozione di una cultura del dialogo, della pace e della convivenza. Parteciperanno persone dalla Germania e dall’Italia, ma anche da diversi Paesi europei. I numerosi panel – aperti a tutti – saranno occasione di scambio sulle sfide più urgenti nel mondo, nonché sulla responsabilità della politica, delle religioni, della cultura e della società civile per la costruzione della pace. Alcuni partecipanti, provenienti da diversi conflitti, testimonieranno con la loro voce le situazioni concrete di sofferenza nel mondo. È la quarta volta, dopo Aquisgrana (2003), Monaco (2011) e Münster-Osnabrück (2017), che l’incontro mondiale per la pace si svolge in Germania. Una conferenza stampa di presentazione dell’evento (anche in streaming) si terrà lunedì 26 giugno, alle ore 17, presso il Municipio Rosso (Eingang Jüdenstr. 1, Ferdinand-Friedensburg-Saal – Raum 388, 10178 Berlin). Interverranno: Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio; mons. Heiner Koch, arcivescovo di Berlino; mons. Christian Stäblein, vescovo della Chiesa evangelica di Berlino-Brandeburgo-Schlesische Oberlausitz.