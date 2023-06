Diocesi: Vercelli, sabato mons. Arnolfo consacra un nuovo sacerdote

L’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà sabato 24 giugno in cattedrale la celebrazione eucaristica nel corso della quale verrà consacrato sacerdote don Amedeo Degregori. Il rito, che prenderà il via alle 10, sarà preceduto da una serie di appuntamenti preparatori. Sono infatti previsti alcuni momenti di preghiera in vari luoghi cui don Degregori è legato: si inizia oggi, martedì 20 giugno, alle 20.30 nella parrocchia Regina Pacis di Vercelli, per proseguire domani, mercoledì 21 giugno, alle 21 nella parrocchia di S. Pietro a Gattinara. Dopo l’ordinazione presbiterale, la prima messa del novello sacerdote verrà celebrata alla Regina Pacis di Vercelli domenica 25 giugno alle 10.30, mentre a Gattinara la prima messa verrà celebrata domenica 2 luglio, sempre alle 10.30.