Diocesi: Caritas e Federazione oratori cremonesi, un sussidio con al centro il tema della cura per le attività del Grest 2023

La parabola del Buon Samaritano, Luka Modric, tre storie da recitare e un cruciverba. Sono alcuni dei materiali preparati da Caritas cremonese in sinergia con la Federazione oratori cremonesi per le attività dedicate ai bambini e ai ragazzi del Grest 2023, “TUxTUTTI”, con al centro il tema della cura. È quanto si legge sul sito della diocesi di Cremona.

Gli spunti proposti sono suddivisi per fasce d’età: ogni gruppo ha una scheda dedicata con descrizione della proposta, fasi per la realizzazione e materiali allegati. Le attività offrono la possibilità di esercitarsi nella recitazione, di giocare nelle piazze di paese e di visitare le strutture di Caritas.

“È importante sottolineare – spiega don Francesco Fontana, presidente della Federazione oratori cremonesi – queste attività proposte dalla Caritas diocesana in consonanza con il tema del Grest per le diverse fasce di età, orientate a mettere in relazione in parrocchia i bambini e ragazzi con i volontari che tutto l’anno, a nome della comunità intera, si danno da fare per offrire un aiuto ai bisognosi. Si tratta di diverse attività che mettono insieme la dimensione concreta del fare qualcosa per qualcuno che ne ha bisogno con lo stile giocoso e allegro delle giornate di Grest”.

Tra le proposte anche la consueta raccolta fondi della “Estate di carità” che ogni anno accompagna il Grest, intesa come strumento concreto per educare alla carità, facendo carità. Il progetto sostenuto, scelto per quest’anno, riguarda il sostegno alle tante famiglie colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Anche la Isla De Burro di Caritas cremonese si unisce al progetto con attività con gli animali e sconti speciali per chi promuove l’incontro intergenerazionale coinvolgendo oltre a bambini e ragazzi anche persone anziane.

Così, il Grest e l’estate diventano l’occasione per sensibilizzare piccoli e grandi ai temi della carità e della cura, di cui Caritas cremonese si occupa quotidianamente.