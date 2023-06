Giornata mondiale del rifugiato: Tajani (min. Esteri), “proteggere e trovare soluzioni durature, anche attraverso corridoi umanitari”

“Nella Giornata mondiale del rifugiato il Governo rinnova il suo impegno a proteggere e trovare soluzioni durature per i rifugiati, anche attraverso corridoi umanitari in grado di favorire flussi migratori legali e contrastare violenze e persecuzioni. Soprattutto in Sahel e Nord Africa”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

